يونيفيل: مستعدون للمساعدة في تخفيف التصعيد عبر الخط الأزرق

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (الاتحاد)

أكد رئيس بعثة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «يونيفيل» وقائدها العام، الجنرال أرولدو لاثارو استعداد عناصر اليونيفيل المنتمين لـ 49 دولة، للمساعدة في تخفيف التصعيد على طول الخط الأزرق.

وقال بيان لليونيفيل أمس: «يقوم حفظة السلام التابعون لليونيفيل والذين يزيد عددهم عن 10 آلاف جندي من 49 دولة بعمل أساسي لتحقيق الاستقرار على طول الخط الأزرق».

وأشاد الجنرال لاثارو اليوم بممثلي هذه الدول لدعمهم، مؤكداً مجدداً أن حفظة السلام على استعداد للمساعدة في تخفيف التصعيد والعودة إلى وقف الأعمال العدائية.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة لفصائل مسلحة في لبنان.