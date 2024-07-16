سوريا: إغلاق صناديق الاقتراع وبدء فرز الأصوات لانتخابات مجلس الشعب

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات في سوريا إغلاق صناديق الاقتراع وبدء عملية فرز الأصوات لانتخابات مجلس الشعب السوري للدور التشريعي الرابع، وذلك بعد فترة التمديد لمدة ساعتين التي قررتها بكل المراكز الانتخابية في سوريا، وانتهت فى الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية أن اللجنة القضائية السورية العليا للانتخابات كانت قد لاحظت أثناء زيارتها للمراكز الانتخابية في محافظتي دمشق وريف دمشق، وما وردها من اللجان القضائية الفرعية في المحافظات بازدياد نسبة مشاركة المواطنين في انتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع كلما اقترب موعد انتهاء المدة المحددة لعملية الانتخاب.

وأضافت انه نتيجة لذلك ولإتاحة الفرصة للناخبين الذين لم تسمح ظروفهم بالاقتراع ضمن المدة المحددة لعملية الانتخاب، وعملاً بأحكام المادة 64 فقرة (ب) من قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014 وتعديلاته، كانت قد قررت تمديد فترة الانتخاب لمدة ساعتين بكل المراكز الانتخابية في سوريا وعقب انتهاء فترة التمديد تم اغلاق كافة صناديق الاقتراع.