البحرين والاتحاد الأوروبي يبحثان الأوضاع الإقليمية وجهود وقف إطلاق النار في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - بحث الدكتور عبد اللطيف الزياني وزير الخارجية البحريني، مع لويجي دي مايو الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في منطقة الخليج، علاقات التعاون بين البحرين ومجلس التعاون الخليجي من جانب والاتحاد الأوروبي من جانب آخر في العديد من المجالات، وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة، وآفاق التعاون المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن الجانبين بحثا أيضًا - خلال اللقاء- تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة، بما في ذلك الحرب على قطاع غزة، والجهود العربية والدولية الهادفة إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين، وإيصال المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في القطاع، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية موضع الاهتمام المشترك.

وقال وزير الخارجية البحريني إن الاتحاد الأوروبي - بمكانته ودوره الإقليمي والدولي- معني تمامًا بدعم جهود إحلال السلام العادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط، والإسهام في حل الصراعات الإقليمية ومساندة جهود التنمية المستدامة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.