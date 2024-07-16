غارة إسرائيلية على لبنان تستهدف مدنيين

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وكالة رويترز للأنباء أن مصادر أمنية أكدت أن 3 مدنيين قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون في غارة إسرائيلية على مبنى في بلدة بنت جبيل بجنوب لبنان اليوم الاثنين.

غارة إسرائيلية على لبنان

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائرات مقاتلة قصفت منشأة لتخزين أسلحة تابعة لجماعة حزب الله في منطقة بنت جبيل ومنشأة عسكرية لحزب الله في كفركلا بجنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن "الطيران الحربي المعادي أغار قرابة الثامنة والثلث من مساء اليوم، مستهدفا مدينة بنت جبيل على دفعتين، ملقيا صاروخي جو – أرض في كل غارة".

غارة إسرائيلية

وأسفرت الغارتان عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين، بعد أن استهدفت منزلا مأهولا بالسكان، وفق ما أكدته الوكالة اللبنانية.

الاحتلال يتجه إلى لبنان

من جهة أخرى، نوه مراسل صحيفة الغد أن جيش الاحتلال يقول إن وجهته الآن لبنان، حيث يكثف تدريباته العسكرية في الأيام الأخيرة ويصعد بالتصريحات.

غارة إسرائيلية

وأشار إلى التدريبين العسكريين اللذين أجراهما الاحتلال في الجبهة الشمالية لمحاكاة حرب مع لبنان، قابلهما انطلاق تدريبات واسعة لشبكة الكهرباء الإسرائيلية، تشمل إقامة نظام إمداد كهربائي كامل في غضون ساعات حال اندلاع الحرب.