عاجل ..جيش الاحتلال: اعترضنا 10 رشقات صاروخية من الجنوب اللبناني ولم تقع إصابات

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن جيش الاحتلال اعتراضه نحو عشر رشقات صاروخية من الجنوب اللبناني ولم تقع اصابات حسبما أفادت قناة القاهره الإخبارية في نبأ عاجل لها مساء اليوم الاثنين منذ قليل.

محمد يوسف

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