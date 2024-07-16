رسميا..الحزب الجمهوري يرشح ترامب لانتخابات الرئاسة والرئيس السابق يختار فانس نائبا له

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الحزب الجمهوري رسميا ترشيح دونالد ‎ترامب للانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر، وفق ما ذكرت وسائل إعلام .

وبذلك يكون ترامب مرشح الحزب أمام الرئيس الأمريكي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين أنه اختار السيناتور عن ولاية أوهايو جي دي فانس ليكون نائبا له ، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وسبق وقال مصدران لشبكة لشبكة سي إن إن الأمريكية إن اثنين من المرشحين الذين كانوا في القائمة المختصرة لنواب الرئيس هما السيناتور ماركو روبيو وحاكم ولاية إلينوي دوج بورجوم، لم يتم اختيار أي منهما لهذا المنصب.

تلقى حاكم ولاية داكوتا الشمالية دوج بورجوم اتصالا أثناء انتظاره في فندق بالقرب من مركز المؤتمرات، يخبره بأنه ليس مرشح الرئيس السابق دونالد ترامب لمنصب نائب الرئيس، بحسب ما كشف أحد الجمهوريين المقربين منه لشبكة سي إن إن الأمريكية.