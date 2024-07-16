العسومي يصل واشنطن لإجراء مباحثات مع رئيس البنك الدولي لدعم القضايا التنموية بالدول العربية

ياسر رشاد - القاهرة - تلبية للدعوة الواردة من رئاسة البنك الدولي، وصل السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي على رأس وفد برلماني إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك لإجراء مباحثات مع رئيس البنك الدولي ومسؤوليه حول سبل دعم البنك للقضايا التنموية في الدول العربية.

كما ستتناول المباحثات التحديات التي تواجهها المرأة والطفل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والدور الذي يمكن أن يقوم به البنك الدولي من الناحيتين التنموية والإنسانية.

وتتضمن أجندة الزيارة لقاءات مكثفة مع رئيس البنك الدولي وكذلك مع عدد من المديرين التنفيذيين ورؤساء القطاعات المختلفة وممثلي الدول العربية بالبنك الدولي.

وسوف تختتم الزيارة بلقاء موسع لوفد البرلمان العربي برئاسة "العسومي" مع رئيس البنك الدولي لوضع اللمسات النهائية على خطة العمل المشتركة بين البرلمان العربي والبنك الدولي تجاه العديد من القضايا التنموية، لا سيما تلك المتعلقة بالمرأة والشباب والطفل.