العاهل الأردني يطالب بحشد الدعم الدولي لوقف دائم لإطلاق النار بغزة

ياسر رشاد - القاهرة - طالب العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، بضرورة حشد الدعم الدولي للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، ومضاعفة المساعدات الإغاثية للقطاع وإيصالها بكل الطرق الممكنة.

وحذّر ملك الأردن، خلال تلقيه اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر اليوم الاثنين، من خطورة توسع دائرة الصراع بالإقليم، مشددًا على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.

وخلال الاتصال أكد الملك عبدالله عمق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الأردن والمملكة المتحدة، مؤكدًا الحرص على تعزيز التعاون بما يخدم مصلحة الشعبين ويعزز أمن واستقرار المنطقة.