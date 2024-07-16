البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي بالعاصمة الصومالية مقديشو

ياسر رشاد - القاهرة - أدان البرلمان العربي، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقهى في العاصمة الصومالية مقديشو، مساء أمس الأحد، وأسفر عن عدد من الوفيات والمصابين.

وأعرب البرلمان العربي، عن تضامنه التام مع جمهورية الصومال الفيدرالية في هذا المصاب الأليم ووقوفه مع الصومال وشعبها في حربها على الإرهاب ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للتنظيمات الإرهابية المتطرفة، مؤكدًا أن هذا العمل الإرهابي الذي استهدف أرواح الأبرياء لن يُثني الصومال عن مواصلة جهودها الحثيثة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد.

وتقدم البرلمان العربي بخالص العزاء وصادق المواساة لأسر الضحايا داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.