عاجل ..حزب الله: قصفنا كريات شمونة بعشرات الصواريخ وحققنا إصابات مباشرة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حزب الله قصف كريات شمونة بعشرات الصواريخ وحققنا اصابات مباشرة، وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الاخبارية في نبأ عاجل لها منذ قليل.
وسنوافيكم بكافة التفاصيل كاملة لاحقا.
ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حزب الله قصف كريات شمونة بعشرات الصواريخ وحققنا اصابات مباشرة، وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الاخبارية في نبأ عاجل لها منذ قليل.
وسنوافيكم بكافة التفاصيل كاملة لاحقا.
بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.