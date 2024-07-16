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عاجل ..حزب الله: قصفنا كريات شمونة بعشرات الصواريخ وحققنا إصابات مباشرة

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حزب الله قصف كريات شمونة بعشرات الصواريخ وحققنا اصابات مباشرة، وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الاخبارية في نبأ عاجل لها منذ قليل.

وسنوافيكم بكافة التفاصيل كاملة لاحقا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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