"كان من المفترض أن أموت".. ترامب يروي تفاصيل محاولة اغتياله

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه "كان من المفترض أن يموت" نتيجة محاولة الاغتيال التي تعرض لها خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، مبيناً أنه فقد جزءا كبيرا من أذنه لا يمكن إعادته.

وشارك ترامب خلال مقابلته مع صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية على طائرته الخاصة في طريقه إلى المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ميلووكي، المراسل مايكل جودوين "التجربة السريالية للغاية"، على حد تعبيره.

وأوضح ترامب الذي ضمدت أذنه اليمنى بضمادة، أن طبيب المستشفى قال إنه لم ير شيئا كهذا من قبل، ووصفها بأنها معجزة"، مضيفًا "لم يكن من المفترض أن أكون هنا، كان من المفترض أن أموت".

كما قال إنه كان سيموت لو لم يدر رأسه قليلا ليقرأ مخططًا عن المهاجرين غير الشرعيين. وفي تلك اللحظة، مزقت الرصاصة التي أطلقت عليه قطعة صغيرة من أذنه وتناثرت الدماء على جبهته وخديه.

ولفت إلى أنه عندما أخرجه عملاء الخدمة السرية من المسرح، كان لا يزال يريد مواصلة التحدث إلى مؤيديه، لكن العملاء أخبروه أن الوضع ليس آمنًا وعليهم نقله إلى المستشفى.

وبينما كان العملاء يحاولون إخراجه من المسرح إلى مكان آمن، سُمع وهو يقول: "انتظر، أريد إحضار حذائي"، إذ أوضح في المقابلة: "لقد ضربني العملاء بشدة لدرجة أن حذائي سقط، وحذائي ضيق".

وأثنى ترامب على أفراد الخدمة السرية على تصرفاتهم البطولية، مشيدًا بهم لاستهدافهم مطلق النار الذي كان يجلس على سطح يبعد حوالي 130 مترا عن المنصة التي ألقى فيها ترامب كلمته.

وأشار إلى أن الخدمة السرية قامت "بعمل رائع – لقد أطلقوا النار على القاتل طلقة واحدة بين عينيه"، مشيرا إلى جسر أنفه.

"يقول الكثير من الناس إن هذه هي الصورة الأكثر أيقونية التي رأوها على الإطلاق"، في إشارة إلى الصورة التي يظهر فيها وهو يرفع قبضته. "إنهم على حق وأنا لم أمت. عادة عليك أن تموت للحصول على صورة أيقونية"، بحسب ما قاله الرئيس الأمريكي السابق.

يشار إلى أن ترامب، نجا من محاولة اغتيال، السبت، خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، بعد إطلاق أعيرة نارية من مسافة تبعد نحو 150 مترا، باتجاه المنطقة التي كان يتحدث فيها، وإصابة أذنه.