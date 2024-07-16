معهد بحوث البساتين ينفي رش البطاطس عند تخزينها بمواد مسرطنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

أوضح الدكتور مدحت سامي، أستاذ البطاطس بمعهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة، أن الإجراءات المتبعة في تخزين البطاطس لا تشكل خطرًا على صحة الإنسان.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على "الحدث اليوم"، طمأن سامي المستهلكين بأن المواد المستخدمة في عملية التخزين تهدف فقط إلى منع الإنبات والحفاظ على المحصول.

شدد أستاذ البطاطس بمعهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة، على أنه لو لم يتم استخدام تلك المواد، فإن البطاطس قد تنبت، مما يؤدي إلى فقدان المحصول.

وردًا على الشائعات التي تحدثت عن خطورة المواد المستخدمة في التخزين، نفى الدكتور مدحت سامي، استخدام أي مواد مسرطنة، مؤكدًا أن المواد المستخدمة في الثلاجات لتخزين البطاطس آمنة ومعتمدة ومتوافقة مع المعايير الدولية.

وأضاف أن هذه المواد مستخدمة عالميًا وتهدف إلى الحفاظ على جودة المحصول أثناء فترات التخزين الطويلة.