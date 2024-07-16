علي ماهر: "أقسم بالله هناك لاعبين في النادي الأهلي يريدون اللعب في النادي المصري"

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، مساء اليوم الإثنين، إن هناك لاعبين من النادي الأهلي يريدون اللعب في النادي المصري.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده النادي بأحد الفنادق الكبرى في بورسعيد: "أقسم بالله هناك لاعبين في النادي الأهلي يريدون اللعب في النادي المصري ويتحدثون مع لاعبين وأشخاص في هذا الأمر".

وتابع: "أي لاعب فى مصر يتمنى التواجد فى النادي المصري لما تم توفيره من استقرار فني ومادي"، مؤكدًا على أن الاستقرار المالي والفني والإداري، ووضع النادي المصري في جدول الدوري، وما يقدمه من مستوى فني أصبح جاذبًا للاعبي الدوري ويتمنى عدد كبير منهم الانتقال النادي.