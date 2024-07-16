شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: التحالف الوطني كتف في كتف لشباب مصر وأعاد توزيع أدوارهم باحترافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد عبد الحكيم أبوزيد، عضو مجلس النواب، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أولى اهتماما كبيرا بالشباب على كافة الأصعدة، فقد نجح في استغلال الطاقات الشبابية في العمل الخيري، بعدما غاب الشباب عن العمل التطوعي وانحصرت أدوارهم، لكن هذا الكيان أعاد الشاب المصري إلى هذه المظلة التطوعية لخدمة مجتمعه بشكل ملموس.

وأوضح عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن التحالف الوطني ساهم في المشاركة السياسية والمجتمعية للشباب، من خلال تنظيم عدد من الحلقات النقاشية للشباب مع المسؤولين فى الحوار الوطنى؛ لسماع الرؤى ووجهات النظر الخاصة بالسياسات العامة فى الدولة، مؤكدا أنه عقد عدد من الندوات التثقيفية لفتح الآفاق والموضوعات وتعزيز الفكر لدى الشباب.

ونوه بأن الشباب يحتاج من يسمعه ويستغل طاقته بدلا من اللجوء إلى طرق أخرى، لذا فإن هذا الكيان لعب دورا في مساندة كل شاب مصري.