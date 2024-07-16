شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط دور الحضانات في القانون لضمان رعاية الأطفال دون سن الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996، ضوابط محددة تنظم عمل دور الحضانة المخصصة لرعاية الأطفال دون سن الرابعة، والإشراف عليها، وأهدافها، من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، حيث أكد التشريع أن دور الحضانة يهدف إلى رعاية الأطفال اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم، مع تهيئة الأطفال بدنيا وثقافيا ونفسيا وأخلاقيا تهيئة سليمة بما يتفق مع أهداف المجتمع وقيمه الدينية.

وتلعب دور الحضانة وفقا لأحكام القانون على نشر الوعى بين أسر الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة، و تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين الدار وأسر الأطفال.

ونص القانون ايضا على عقوبات تصل للحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سُلم إليه طفل وأهمل فى أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر فى إحدى الحالات المبينة فى هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئًا عن إخلال جسيم بواجباته.