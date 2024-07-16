الجيش الصومالي يعلن تحقيق انتصارات جديدة خلال الأيام الماضية بمحافظة جلجدود

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش الصومالي، عن مقتل أكثر من 50 عنصرًا من ميليشيا الخوارج "في عملية مشتركة نفذتها القوات التابعة للجيش الصومالي، مع قوات وصفتها بالدولية"، في منطقة طبقله الواقعة بين مدينة مسغواي وبلدة عوسوينى في محافظة جلجدود "وسط الصومال".

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن مصادر عسكرية، أن العملية استهدفت قادة بارزين في الميليشيات، بعد الوصول إلى معلومات استخباراتية، وأن الجيش الصومالي والقوات الشرطية المحلية سيطرا على المنطقة عقب العملية، مع استمرار عمليات التمشيط لتعقب بعض الجيوب المسلحة التي تحاول الفرار.



وفي تطور آخر، أعلنت القوات المسلحة الصومالية عن تحقيق انتصارات جديدة خلال الأيام الماضية، حيث تمكنت من طرد الميليشيات من منطقة بريبال في مديرية بولو بوردي بإقليم هيران، بالإضافة إلى سيطرتها على مناطق في ولاية جوبالاند.