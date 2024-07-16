بوتين يعطي الضوء الأخضر لتشغيل مشروعات دونيتسك

ياسر رشاد - القاهرة - منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الضوء الأخضر لبدء تشغيل عدد من المرافق المعدنية في مناطق البلاد عبر فيديو.

أفران جمهورية دونيتسك الشعبية تعود إلى العمل

بوتن

وبحسب وكالة أنباء تاس الروسية عاد الفرن العالي رقم 5، في جمهورية دونيتسك الشعبية، إلى العمل بعد توقف طويل أعقبه إجراء إصلاح شامل له، وسيسمح تشغيل الفرن بإنتاج أكثر من مليون طن من الفولاذ سنويًا.

ينتج مصنع يناكييفو الحديد الزهر التجاري والتجهيزات ومنتجات المعادن المدرفلة، والتي تستخدم على وجه الخصوص في بناء السفن.

فلاديمير بوتين

وأطلقت شركة روس بوليميت أفران إعادة الصهر بالقوس الفراغي والخبث الكهربائي، سيتيح إطلاقها للشركة مضاعفة قدرتها تقريبًا على إنتاج الفولاذ المقاوم للحرارة والسبائك والمنتجات المصنوعة منها. تنتج الشركة فولاذًا وسبائك ومنتجات خاصة للصناعات عالية التقنية.

وأنشأت روس بوليميت إنتاج أجهزة ضبط الغاز، وهي منشآت تستخدم في تصنيع المنتجات من مساحيق المعادن لزيادة قوة الأجزاء المصنوعة من الفولاذ المقاوم للحرارة والسبائك، على سبيل المثال، التيتانيوم والألمنيوم. على سبيل المثال، يتم استخدامها في صناعة الطيران وبناء السفن.

فلاديمير بوتين

وجرى مجمع لإنتاج فحم الكوك الجاف في مصنع ماجنيتوجورسك للحديد والصلب في منطقة تشيليابينسك. تتكون بطارية الكوك من 4 كتل تضم كل منها 50 فرنًا، وتبلغ السعة الإجمالية للمنشأة 2.5 مليون طن من فحم الكوك الجاف سنويًا. سيؤدي تشغيلها إلى تقليل الانبعاثات الإجمالية للملوثات في الغلاف الجوي بمقدار 11300 طن سنويًا. بلغت الاستثمارات في إنشائها أكثر من 88 مليار روبل أي مايعادل 8.9 مليون دولار.

وكما أشارت الشركة في بيان لها، فإن المقاول العام والمورد لمعدات بطارية فرن الكوك هو شركة Sinosteel من الصين.

فلاديمير بوتين

وقالت: "ستتيح بطارية فرن الكوك الجديدة إيقاف تشغيل خمس وحدات قديمة - تم إيقاف تشغيل اثنتين منها بالفعل، وسيتم إخراج وحدة أخرى من الخدمة بحلول نهاية هذا العام. ونتيجة لذلك، سيتم تقليل انبعاثات المواد الضارة في الغلاف الجوي، بما في ذلك الغبار - بنسبة 21٪، والبنزوبيرين - بنسبة 12 مرة. مع إطلاق المجمع، سينخفض ​​التأثير البشري للمصنع على الغلاف الجوي إلى أدنى مستوى تاريخي - وستتوافق ماجنيتوجورسك عمليًا مع وضع "المدينة النظيفة"، كما أشار رئيس مجلس إدارة شركة MMK فيكتور راشنيكوف. وأضافت الشركة أنها تخطط لتحقيق المؤشرات المضمونة والقدرة التصميمية للمجمع في الربع الرابع من عام 2024.

مجمع الحدائق

كما جرى افتتاح افتتاح المرحلة الثالثة من مجمع منتزه "بريتيازيني"، الذي يتم إنشاؤه في ماجنيتوجورسك بمبادرة من إدارة الشركة. وعلى وجه الخصوص، نافورة الضوء والموسيقى "قلب الوطن الصلب" بمساحة تزيد عن 3500 متر مربع وحي فني بمساحة 1300 متر مربع.

فلاديمير بوتين

وتبلغ مساحة الحديقة 400 هكتار. ويجري بناؤها منذ عام 2021، وتم توقيت افتتاح المرحلة الأولى لتتزامن مع يوم علماء المعادن في عام 2022. وتم تكليف المرحلة الثانية في عام 2023، أيضًا بحلول العطلة المهنية.