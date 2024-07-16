العربية للتنمية الإدارية تعقد ملتقى مديري معاهد ومدارس الإدارة في الوطن العربي بالقاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - افتتحت المنظمة العربية للتنمية الإدارية جامعة الدول العربية ، فعاليات ملتقى مديري معاهد ومدارس الإدارة في الوطن العربي في نسخته الرابعة، والذي يعقد على مدار يومي 15-16 يوليو الجاري بمقر المنظمة الرئيس بالقاهرة. وبحضور نخبة من أصحاب السعادة مديري معاهد ومدارس الإدارة، والخبراء من (11) دولة عربية.



وقال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة في كلمته بافتتاح الملتقى، إن الملتقى يسلط الضوء على دور معاهد ومدارس الإدارة في تعزيز العملية التدريبية، القادرة على تلبية احتياجات المورد البشري من معارف ومهارات في ظل التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، آملاً أن ينعكس ذلك إيجاباً على أداء منسوبي المؤسسات الحكومية العربية وغيرهم.

وكذلك التعرف على تجربة معاهد ومدارس الإدارة في تطوير العملية التدريبية.



كما أشار إلى أهمية التقييم والمراقبة لرصد مواطن التقدم في العملية التدريبية، بما يمكن من البناء ومعالجة أي خلل لاحقا، متطلعا إلى تعزيز نشاط معاهد ومدارس الإدارة العربية في تعزيز العملية التدريبية في ظل التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، من خلال هذه الملتقيات وتحقيق أهدافها.