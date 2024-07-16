لطلاب الثانوية العامة.. إزاي تكون معلم اللغة الألمانية للمدارس الدولية واللغات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة حلوان تفاصيل الدراسة ببرنامج معلم اللغة الألمانية للمدارس الدولية واللغات بكلية التربية جامعة حلوان لإعداد معلم اللغة الألمانية من خلال الأسس النظرية والعملية والتطبيقية للغة الألمانية، حيث يكون متمكنا من الكفاءات اللغوية، متفهما ومتقبلا للاختلافات الحضارية والثقافية والاجتماعية، مما يؤهله لمهنة التدريس مطبقا أحدث الأساليب والتقنيات التكنولوجية لتدريس اللغة الألمانية، باحثا عن الجديد فى مجال تخصصه، مراعيا للمجتمع وثقافته وطبيعة المرحلة العمرية، ومواكبة للمستجدات والمستحدثات الطارئة على العملية التعليمية.

يقبل البرنامج الطلاب من خريجي الثانوية العامة وفقا لمجموع القبول بكلية التربية جامعة حلوان، بالإضافة إلى تطبيق المعايير والشروط الداخلية للكلية، وتكون الدراسة وفقا لنظام الساعات المعتمدة، يدرس 4 مستويات دراسية، ثماني فصول دراسية، تتراوح الساعات المعتمدة فى المستوى الدراسي من 18 ساعة معتمدة إلى 20 ساعة معتمدة ويمنح البرنامج شهادة الليسانس في الآداب والتربية معلم اللغة الألمانية للمدارس الدولية للغات.

كما يقدم البرنامج فرصة لخريجي البرنامج للعمل في مجال تدريس اللغة الألمانية كلغة أجنبية بالمدارس الدولية واللغات، المراكز البحثية والتربوية ذات الصلة بتدريس وتعلم وتقويم اللغة الألمانية، الترجمة من وإلى اللغة الألمانية، السياحة والإرشاد، وأيضا تقديم المشورات التربوية والمهنية.

ويحقق البرنامج صفة التميز، كما يحقق الميزة التنافسية للكلية لعدم توافر مثل هذه البرنامج بكافة كليات التربية بالجامعات المصرية، ويتيح البرنامج أثناء الدراسة الزيارات الميدانية والتدريب في المدارس الدولية للغات، ويفتح البرنامج قنوات اتصال مع معهد جوته بالقاهرة، ويحقق البرامج رفع الكفاءة اللغوية باللغة العربية واللغة الأجنبية؛ بما يسهم في تشكيل الوعي باللغة وبالثقافة.