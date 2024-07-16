استعراض سيارات ينتهي بمأساة.. وفاة عريس وإصابة شقيقه في الغربية



محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

لقي عريس مصرعه وأصيب شقيقه في حادث استعراضي بالسيارات أثناء زفة على طريق طنطا المحلة بمحافظة الغربية.

وقع الحادث عند قيام العريس وشقيقه بحركات استعراضية بالسيارات، مما أدى إلى فقدان السيطرة ووقوع الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي عن وقوع حادث على طريق طنطا المحلة.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، حيث تبين وفاة الشاب أحمد الدسوقي وإصابة شقيقه أثناء عودتهما من المنزل بعد الانتهاء من حفل الحناء واستعدادهم لحفل الزفاف المقرر إقامته مساء الغد.



تم إخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.