شكرا لقرائتكم خبر عن خبير سياسي: الأولويات وخدمة المواطن يحكم مسار مناقشات لجنة دراسة برنامج الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن مسار جلسات اللجنة البرلمانية لدراسة بيان الحكومة مع الوزراء الجدد، يحتكم إلى مناقشة السياسات العامة الخاصة بالمواطن من حيث تكلفة المعيشة والخدمات اليومية والحقوق، بالإضافة إلى أولويات أخرى حددها الرئيس في تكليفاته للحكومة الجديدة.



وأشار أستاذ العلوم السياسية، في تصريح لـ"الخليج 365" إلى أن هناك جدية في التناول والتعامل مع ما جاء في تفاصيل وثيقة برنامج عمل الحكومة التي تضم أكثر من 300 صفحة، حرصا على تنفيذ ما جاء فيها من رأي وفكر مختلف، مؤكدا أن البرنامج جاء طموح و لإنجاحه لابد من إبداء اللجنة الخاصة، ملاحظات جوهرية حقيقية وأن يوضع في إطار زمني بمراحل التنفيذ وطرح منظومة لإنجازها.



وقال "فهمي" إن مناقشات اللجنة تحتكم لفقه الأولويات، في ظل ما تضمنه البرنامج من كثير من الإيجابيات، مشيرا إلى أن اللجنة لديها الإمكانيات التي تساعدها على اختصار البرنامج والتحديد والتركيز على ترتيب أجندة خدمة المواطن والوطن.

تجدر الإشارة إلى أنه اختتمت اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس، اجتماعاتها الاثنين 15يوليو 2024 بالاستماع إلى بيانات وزراء (الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، التموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.