شكرا لقرائتكم خبر عن أهم حقوق المرأة العاملة للحفاظ على وظيفتها بعد الزواج والإنجاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص قانون العمل، على مزايا عديدة لصالح المرأة المصرية العاملة، فقد منحها حقوقا عديدة تساعدها على مواصلة عملها حتى بعد الزواج والإنجاب، خاصة خلال فترة الحمل والرضاعة، بما يحفظ حقها في الاحتفاظ بوظيفتها ومستقبلها الوظيفي.

ونص القانون على الآتي:

1. حقها فى الحصول على إجازة وضع لمدة 90 يوما بتعويض يُساوي أجرها للمدة قبل عملية الوضع وبعدها.

2. منع صاحب العمل من تشغيل الموظفة خلال الـ 45 يوما بعد الولادة.

3. سمح القانون للمرأة العاملة بالحصول على إجازة الوضع مرتين طوال فترة عملها داخل المنشأة أو جهة العمل.

4.منح القانون لها الحق في الحصول على إذن من العمل للرضاعة مدته لاتزيد عن ساعة واحدة طيلة فترة العمل اليومي، على أن يكون هذا الاستثماء لمدة 18 شهرا منذ الولادة.



وحفظ القانون حق صاحب العمل في ذات الوقت فقد منحه الحق في خصم راتبها خلال مدة الإجازة حال ثبوت عملها لدى جهة أخرى، لكن في نفس الوقت لا يجوز لصاحب العمل فصل الموظفة خلال إجازة الوضع.