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إيلون ماسك يعتزم تخصيص 45 مليون دولار شهرياً لدعم حملة ترامب

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ابوظبي - سيف اليزيد - ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الملياردير إيلون ماسك قال إنه يعتزم تخصيص نحو 45 مليون دولار شهرياً للجنة العمل السياسي العليا الجديدة المؤيدة للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وقالت الصحيفة نقلاً عن أشخاص مطلعين إن ماسك أشار إلى أنه يعتزم بدء تبرعاته في يوليو للجنة العمل السياسي الأميركية، لدعم ترشح ترامب للرئاسة.

وأيد ماسك علناً ترامب للمرة الأولى في السباق الرئاسي الأميركي، بعد ساعات من إصابة ترامب بالرصاص في أذنه خلال تجمع انتخابي يوم السبت.

واختار ترامب أمس الاثنين السيناتور جيه.دي فانس من ولاية أوهايو لمنصب نائب الرئيس، حيث رشح الحزب الجمهوري رسمياً الرئيس السابق مرة أخرى للبيت الأبيض.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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