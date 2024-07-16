إعلام عبري: إصابة 3 يعتقد أنهم مستوطنون في إطلاق نار بقضاء نابلس

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن ثلاثة أشخاص يعتقد أنهم مستوطنون أصيبوا في حادث إطلاق نار وقع بالقرب من مستوطنة شافي شومرون في قضاء نابلس.

وأوضحت القناة أن الحادث وقع عندما فتح مسلحون النار على مركبة كانت تقل المستوطنين بالقرب من المدخل الرئيسي للمستوطنة. وأشارت التقارير الأولية إلى أن حالة المصابين تتراوح بين متوسطة وخطيرة، حيث تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وعقب الحادث، أغلقت قوات الجيش الإسرائيلي المنطقة وبدأت عملية تمشيط واسعة بحثاً عن المهاجمين. وفرضت القوات طوقاً أمنياً مشدداً في المنطقة ونصبت حواجز على الطرق المؤدية إلى المستوطنة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، في حين تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وتحديد هوية المنفذين.

وزارة الأمن الداخلي والـFBI قلقتان بشأن احتمال وقوع أعمال عنف لاحقة أو انتقامية إثر محاولة اغتيال ترامب

أفادت مصادر خاصة لشبكة CBS أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يبديان قلقاً متزايداً بشأن احتمال وقوع أعمال عنف لاحقة أو انتقامية في أعقاب محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأوضح التقرير أن الأجهزة الأمنية تعمل على تعزيز الإجراءات الاحترازية وتكثيف المراقبة في المناطق الحساسة والمواقع ذات الأهمية السياسية. ويشمل ذلك حماية الشخصيات العامة وتعزيز الأمن في التجمعات الكبيرة.

وأشار المسؤولون إلى أن الأجواء السياسية المتوترة والخطاب المتصاعد يمكن أن يساهما في زيادة احتمالية حدوث هجمات انتقامية أو أعمال عنف متفرقة. وقال مصدر في وزارة الأمن الداخلي: "نحن نأخذ هذه التهديدات على محمل الجد ونعمل على تنسيق الجهود مع الشركاء المحليين والفدراليين لضمان السلامة العامة."

وأكدت وزارة الأمن الداخلي والـFBI أنهما تتابعان عن كثب جميع المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالتهديدات المحتملة، وتدعو المواطنين إلى الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة أو تهديدات محتملة لضمان التعامل معها بسرعة وفعالية.

الرئيس بايدن لـ NBC: قراري بشأن البقاء في السباق الرئاسي لم يتغير ومهمتي لم تنته بعد

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن في تصريحات خاصة لشبكة NBCأن قراره بشأن البقاء في السباق الرئاسي لم يتغير، مشيراً إلى أن مهمته لم تنته بعد. وقال بايدن: "قراري بشأن البقاء في السباق الرئاسي لم يتغير. لقد حققت في السنوات الثلاث والنصف الماضية أكثر مما حققه أي رئيس منذ فترة طويلة جداً."

وأضاف بايدن أنه يشعر بالاعتزاز بالإنجازات التي تحققت خلال فترة رئاسته، مؤكدًا أنه ملتزم بمواصلة العمل على تحسين حياة الأمريكيين. وأشار إلى أن المحكمة العليا اتخذت قراراً فظيعاً بشأن موضوع الحصانة، معتبراً أن هذا القرار يعيق العدالة ويؤثر على الديمقراطية الأمريكية.

وفي حديثه عن سياسات الرئيس السابق دونالد ترامب، قال بايدن: "سياسة ترامب تركز على التخفيض الضريبي للأغنياء، وهو لا يركز على الطبقة العاملة. نحن بحاجة إلى سياسات تدعم الطبقة المتوسطة والعاملة، وتوفر فرصًا للجميع، وليس فقط للأثرياء."

وأشار بايدن إلى أن إدارته تعمل على تنفيذ سياسات تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز النمو الاقتصادي بطريقة تضمن استفادة جميع الأمريكيين.