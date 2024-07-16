وزارة الأمن الداخلي والـFBI قلقان بشأن احتمال وقوع أعمال عنف إثر محاولة اغتيال ترامب

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت مصادر خاصة لشبكة CBS أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يبديان قلقاً متزايداً بشأن احتمال وقوع أعمال عنف لاحقة أو انتقامية في أعقاب محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأوضح التقرير أن الأجهزة الأمنية تعمل على تعزيز الإجراءات الاحترازية وتكثيف المراقبة في المناطق الحساسة والمواقع ذات الأهمية السياسية. ويشمل ذلك حماية الشخصيات العامة وتعزيز الأمن في التجمعات الكبيرة.

وأشار المسؤولون إلى أن الأجواء السياسية المتوترة والخطاب المتصاعد يمكن أن يساهما في زيادة احتمالية حدوث هجمات انتقامية أو أعمال عنف متفرقة. وقال مصدر في وزارة الأمن الداخلي: "نحن نأخذ هذه التهديدات على محمل الجد ونعمل على تنسيق الجهود مع الشركاء المحليين والفدراليين لضمان السلامة العامة."

وأكدت وزارة الأمن الداخلي والـFBI أنهما تتابعان عن كثب جميع المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالتهديدات المحتملة، وتدعو المواطنين إلى الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة أو تهديدات محتملة لضمان التعامل معها بسرعة وفعالية.

الرئيس بايدن لـ NBC: قراري بشأن البقاء في السباق الرئاسي لم يتغير ومهمتي لم تنته بعد

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن في تصريحات خاصة لشبكة NBCأن قراره بشأن البقاء في السباق الرئاسي لم يتغير، مشيراً إلى أن مهمته لم تنته بعد. وقال بايدن: "قراري بشأن البقاء في السباق الرئاسي لم يتغير. لقد حققت في السنوات الثلاث والنصف الماضية أكثر مما حققه أي رئيس منذ فترة طويلة جداً."

وأضاف بايدن أنه يشعر بالاعتزاز بالإنجازات التي تحققت خلال فترة رئاسته، مؤكدًا أنه ملتزم بمواصلة العمل على تحسين حياة الأمريكيين. وأشار إلى أن المحكمة العليا اتخذت قراراً فظيعاً بشأن موضوع الحصانة، معتبراً أن هذا القرار يعيق العدالة ويؤثر على الديمقراطية الأمريكية.

وفي حديثه عن سياسات الرئيس السابق دونالد ترامب، قال بايدن: "سياسة ترامب تركز على التخفيض الضريبي للأغنياء، وهو لا يركز على الطبقة العاملة. نحن بحاجة إلى سياسات تدعم الطبقة المتوسطة والعاملة، وتوفر فرصًا للجميع، وليس فقط للأثرياء."

وأشار بايدن إلى أن إدارته تعمل على تنفيذ سياسات تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز النمو الاقتصادي بطريقة تضمن استفادة جميع الأمريكيين.

بايدن: لا يجب أن يكون هناك مكان للعنف السياسي في الولايات المتحدة، في أعقاب محاولة اغتيال دونالد ترامب

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن العنف السياسي يجب أن يكون مرفوضاً تماماً في الولايات المتحدة، مشدداً على أن البلاد تشهد حالياً مستوى مرتفعاً من العنف لا يمكن قبوله. جاء هذا التصريح عقب محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي: "هناك كثير من العنف الآن ولا يجب أن يوجد مكان على الإطلاق للعنف السياسي في الولايات المتحدة. الديمقراطية تقوم على الحوار السلمي والاحترام المتبادل، وأي محاولة لتغيير ذلك بالقوة هي هجوم على القيم التي تأسست عليها أمتنا."

وأضاف الرئيس الأمريكي أن السلطات المعنية تقوم بالتحقيق في محاولة الاغتيال لضمان تقديم المسؤولين عن هذا العمل إلى العدالة. وأعرب عن تضامنه مع ترامب وأسرته، مؤكداً أن الأمن الشخصي للمسؤولين والشخصيات العامة هو أولوية قصوى.