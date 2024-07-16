القيادة الوسطى الأمريكية: الحوثيون هاجموا ناقلة النفط "تشيوس ليون"

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن الحوثيين هاجموا ناقلة النفط تشيوس ليون وألحقوا بها أضراراً مادية دون وقوع إصابات بشرية. وأوضحت القيادة في بيان لها أن الهجوم وقع في البحر الأحمر، مما تسبب في أضرار بالناقلة التي ترفع علم ليبيريا وتديرها شركة يونانية.

وأضاف البيان أن القوات الأمريكية دمرت خمس مسيرات حوثية فوق المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وذلك في إطار العمليات المستمرة للتصدي للتهديدات الجوية التي تستهدف الملاحة الدولية والأمن الإقليمي.

وفي حادثة أخرى، أكد البيان أن الحوثيين هاجموا سفينة تجارية ترفع علم بنما وتملكها شركة إسرائيلية وتديرها شركة موناكو. وأفاد بأن الهجوم وقع في البحر الأحمر أيضاً، وأن السفينة تعرضت لأضرار مادية دون ورود تقارير عن إصابات بشرية.

وأكدت القيادة الوسطى الأمريكية على التزامها بحماية حرية الملاحة والتجارة في المنطقة، مشددة على ضرورة وقف هذه الهجمات التي تهدد الاستقرار والأمن في البحر الأحمر.

الخارجية الأمريكية: نراجع قرار تسليم إسرائيل صفقة قنابل تزن 2000 رطل

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إنه "لا جديد فيما يتعلق بتسليم إسرائيل صفقة قنابل تزن ألفي رطل (نحو 900 كيلو جرام) جمدتها الإدارة الأمريكية"، مشيرًا إلى أن المسألة ما زالت قيد المراجعة.

وأضاف ميلر، في بيان نقلته قناة "الحرة" الأمريكية مساء الإثنين: "لا نريد أن نرى أي هجمات على المدنيين في غزة، ولا نريد أن نرى أي وفيات بين المدنيين، ولا يوجد ما يبرر الهجمات على المدنيين".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة تواصل الضغط من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، لأننا نرى المأساة الإنسانية المروعة التي تحدث داخل غزة".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "ما زلنا نسمع من إسرائيل مباشرة أنهم يريدون التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وأنهم ملتزمون بالاقتراح الذي طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن".

وتابع ميلر أنه "تم حل عدد من المشكلات في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة"، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة تعتقد أن القضايا المتبقية يمكن حلها.