الرئيس بايدن لـ NBC: قراري بشأن البقاء في السباق الرئاسي لم يتغير

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن في تصريحات خاصة لشبكة NBC أن قراره بشأن البقاء في السباق الرئاسي لم يتغير، مشيراً إلى أن مهمته لم تنته بعد ، وقال بايدن: "قراري بشأن البقاء في السباق الرئاسي لم يتغير ، لقد حققت في السنوات الثلاث والنصف الماضية أكثر مما حققه أي رئيس منذ فترة طويلة جداً."

وأضاف بايدن أنه يشعر بالاعتزاز بالإنجازات التي تحققت خلال فترة رئاسته، مؤكدًا أنه ملتزم بمواصلة العمل على تحسين حياة الأمريكيين. وأشار إلى أن المحكمة العليا اتخذت قراراً فظيعاً بشأن موضوع الحصانة، معتبراً أن هذا القرار يعيق العدالة ويؤثر على الديمقراطية الأمريكية.

وفي حديثه عن سياسات الرئيس السابق دونالد ترامب، قال بايدن: "سياسة ترامب تركز على التخفيض الضريبي للأغنياء، وهو لا يركز على الطبقة العاملة. نحن بحاجة إلى سياسات تدعم الطبقة المتوسطة والعاملة، وتوفر فرصًا للجميع، وليس فقط للأثرياء."

وأشار بايدن إلى أن إدارته تعمل على تنفيذ سياسات تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز النمو الاقتصادي بطريقة تضمن استفادة جميع الأمريكيين.

بايدن: لا يجب أن يكون هناك مكان للعنف السياسي في الولايات المتحدة، في أعقاب محاولة اغتيال دونالد ترامب

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن العنف السياسي يجب أن يكون مرفوضاً تماماً في الولايات المتحدة، مشدداً على أن البلاد تشهد حالياً مستوى مرتفعاً من العنف لا يمكن قبوله. جاء هذا التصريح عقب محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي: "هناك كثير من العنف الآن ولا يجب أن يوجد مكان على الإطلاق للعنف السياسي في الولايات المتحدة. الديمقراطية تقوم على الحوار السلمي والاحترام المتبادل، وأي محاولة لتغيير ذلك بالقوة هي هجوم على القيم التي تأسست عليها أمتنا."

وأضاف الرئيس الأمريكي أن السلطات المعنية تقوم بالتحقيق في محاولة الاغتيال لضمان تقديم المسؤولين عن هذا العمل إلى العدالة. وأعرب عن تضامنه مع ترامب وأسرته، مؤكداً أن الأمن الشخصي للمسؤولين والشخصيات العامة هو أولوية قصوى.

القيادة الوسطى الأمريكية: الحوثيون هاجموا ناقلة النفط "تشيوس ليون"

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن الحوثيين هاجموا ناقلة النفط تشيوس ليون وألحقوا بها أضراراً مادية دون وقوع إصابات بشرية. وأوضحت القيادة في بيان لها أن الهجوم وقع في البحر الأحمر، مما تسبب في أضرار بالناقلة التي ترفع علم ليبيريا وتديرها شركة يونانية.

وأضاف البيان أن القوات الأمريكية دمرت خمس مسيرات حوثية فوق المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وذلك في إطار العمليات المستمرة للتصدي للتهديدات الجوية التي تستهدف الملاحة الدولية والأمن الإقليمي.

وفي حادثة أخرى، أكد البيان أن الحوثيين هاجموا سفينة تجارية ترفع علم بنما وتملكها شركة إسرائيلية وتديرها شركة موناكو. وأفاد بأن الهجوم وقع في البحر الأحمر أيضاً، وأن السفينة تعرضت لأضرار مادية دون ورود تقارير عن إصابات بشرية.

وأكدت القيادة الوسطى الأمريكية على التزامها بحماية حرية الملاحة والتجارة في المنطقة، مشددة على ضرورة وقف هذه الهجمات التي تهدد الاستقرار والأمن في البحر الأحمر.