كوريا الجنوبية تعلن الارتقاء بمستوى التحالف بين سول وواشنطن ليصبح "نوويا"

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب ا)

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول اليوم الثلاثاء الارتقاء بالتحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى "تحالف نووي"، يمكنه ردع التهديدات النووية لكوريا الشمالية، وذلك بعد توقيع قواعد الردع النووية المشتركة.

واعتمد يون والرئيس الأمريكي جو بايدن المبادئ التوجيهية للردع النووي والعمليات النووية في شبه الجزيرة الكورية، وذلك على هامش قمة منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في واشنطن، الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن يون قال خلال اجتماع وزاري:"الولايات المتحدة ستخصص مهمة خاصة لأصولها النووية من أجل شبه الجزيرة الكورية في وقت الحرب وقت السلم".

وأضاف:" لقد أسسنا وضعا للرد بسرعة وبفعالية على أي تهديد نووي كوري شمالي".

ويأتي التوقيع على المبادئ التوجيهية تتويجا لجهود المجموعة الاستشارية النووية المشتركة لضمان مصداقية التزام أمريكا " بالردع الممتد" لكوريا الجنوبية بطريقة تتضمن الدعم التقليدي الكوري الجنوبي للعمليات النووية الأمريكية في حالات الطوارئ.

ويشير الردع الممتد إلى تعهد أمريكي لحشد كامل القدرات العسكرية، بما يشمل الأسلحة النووية، للدفاع عن حليفتها.

وخلال رحلته إلى الولايات المتحدة، زار الرئيس يون أيضا القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بهاواي، حيث أكد أهمية القدرات الدفاعية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لمواجهة التهديدات الكورية الشمالية.