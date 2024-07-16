الجيش الباكستاني: مقتل 8 جنود بهجوم نفذه مسلحون عبروا الحدود من أفغانستان

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن الجيش الباكستاني، في بيان "مقتل 8 جنود إثر هجوم نفذه مسلحون عبروا الحدود من أفغانستان وهاجموا معسكرا شمال غرب البلاد".

وفي وقت سابق، أعلن مسؤولون أن قوات الأمن الباكستانية، قتلت أمس، أربعة إرهابيين اقتحموا مجمعاً عسكرياً بسيارة مفخخة، بعد اندلاع معركة بالأسلحة النارية استمرت عدة ساعات.

وفي الوقت نفسه، قُتل ما لا يقل عن ثلاثة من أفراد قوات الأمن في الهجوم، في ظل تصاعد أعمال العنف.

ووقع الهجوم في منطقة بانو بإقليم خيبر باختونخوا شمال غرب البلاد على الحدود مع أفغانستان.