فيديو| عبوة ناسفة أم غارة إسرائيلية.. مصادر تكشف حقيقة مقتل رجل الأعمال السوري قاطرجي

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت مصادر لقناة العربية، إن مقتل رجل الأعمال السوري براء قاطرجي، المقرب من الرئيس السوري بشار الأسد، مع مرافقيه بمنطقة في ريف دمشق، جاء بعبوة ناسفة وليس بغارة إسرائيلية، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وأكدت مصادر العربية، أن رجل الأعمال السوري كان على علاقة وثيقة مع "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، وساعد في تمويله.

بدوره قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن قاطرجي كان مقربًا من نظام الأسد، وهو رجل أعمال سوري مسؤول عن تمويل فصيل المقاومة السورية لتحرير الجولان - وهي مجموعة أسسها حزب الله اللبناني، مسؤولة عن تنفيذ عمليات ضد إسرائيل من سوريا-.

وجاء استهداف قاطرجي، بعد غارة جوية إسرائيلية، استهدف محيط بانياس في الشمال السوري، سبقتها قبل أسبوع غارة على مركبة لعناصر حزب الله في ريف دمشق أوقعت قتيلين، وفق ما ذكره المرصد السوري.