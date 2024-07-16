شكرا لقرائتكم خبر عن معارض ملابس للأسر الأكثر احتياجًا ضمن جهود التحالف الوطنى بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

نجح التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى على مدار الفترة الماضية فى أن يكون بمثابة مظلة حماية اجتماعية تسع الأكثر استحقاقًا، وتحسن حياة المواطنين الأكثر فقرا من خلال تكاتف جميع أطرافه على تقديم خدمات متعددة لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد، وإخراج الأسر من دائرة الفقر أولوية لأعماله بمختلف محافظات الجمهورية.

واستكمالا لجهود تنظيم معارض للملابس للأسر الأكثر احتياجًا، فقد قامت جمعية الأورمان بعمل معرض ملابس بقرى العامرية والسجاعية والعجرمة والعبايدة بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ووصل عدد المستفيدين لأكثر من 600 مستفيد.





ويأتي ذلك ضمن دور التحالف الوطني الاجتماعي في دعم الأهالي المتعففين في جميع ربوع مصر، كما أعرب زوار المعرض عن سعادتهم بالجودة الممتازة للملابس التي كانت على عكس توقعاتهم.

ويقدم التحالف من خلال مبادراته نموذج احترافي ومميز للعمل الخيري في مصر، الذى كان يتسم بالعشوائية وعدم التنظيم لسنوات، حيث حشد الجهود المجتمعية نحو إرساء التكافل الاجتماعى.