شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم بدء تلقى الطعون على مرشحى صندوق تكافل الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

تبدء اليوم الثلاثاء اللجنة المشرفة على انتخابات صندوق تكافل الصحفيين تلقى الطعون على المرشحين لعضوية مجلس الإدارة والبالغ عددهم (16) زميلًا وزميلة، وذلك لانتخاب (6) أعضاء لمجلس إدارة صندوق تكافل الصحفيين

وتتلقى اللجنة الطعون والتنازلات اليوم و غدا 16،17 يوليو 2024 ويتم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين الخميس 18 يوليو 2024، على أن تجرى الانتخابات يوم الأحد الموافق 28-7-2024 بمبنى النقابة.

والمرشحون هم:

1- أحمد عبادى الأهرام

2- بدوى طه الأهرام

3- حسام الكاشف أخبار اليوم

4- حسام حفنى الأنباء الدولية

5- حسام السويفى الفجر

6- حسن هريدى أخبار اليوم

7- حماد سعيد الرمحى الدستور

8- حنان الليمونى الغد

9- خالد حسين الوطن

10- صديق العيسوى التحرير

11- صلاح النصيرى دار المعارف

12- عاطف مكرم الجمهورية

13- على زرزور العربى

14- محمد المعبدى أ.ش.أ

15-محمد سليمان فايد الكرامة

16- مساعد الليثى حر