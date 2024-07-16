صدور نتائج البكالوريا الفنية لمرحلة الـBT للتعليم المهني والتقني

صدرت نتائج الامتحانات الرسميّة لشهادة البكالوريا الفنية. يُمكن للطلاب المُرشّحين عن الشهادة المذكورة آنفًا الاطلاع على نتائجهم عبر الدخول الى أحد الموقعين التاليين: http://results.vte-gov.com/

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