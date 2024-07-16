بلومبرغ: العديد من الدول الأوروبية تنظر في فتح سفارات لها في أفغانستان

افادت وكالة بلومبرغ، نقلا عن مصادر دبلوماسية، بأن "العديد من الدول الأوروبية بما في ذلك إيطاليا، تنظر في فتح سفارات لها في أفغانستان".
وأضافت الوكالة، "ذكرت مصادر مطلعة أن عدة دول أوروبية تدرس موضوع فتح سفاراتها في أفغانستان، وهو ما يعني الاعتراف الدبلوماسي بحركة طالبان بعد نحو ثلاث سنوات من سقوط كابل بيد الحركة".
ووفقا للوكالة، أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، في حديث على هامش قمة الناتو في واشنطن، أن "سفير بلاده الذي يعمل حاليا في قطر، زار مؤخرا العاصمة الأفغانية".
وأكدت وزارة الخارجية البريطانية، أنها "ستفكر في إقامة وجود دبلوماسي لها في أفغانستان بمجرد أن يسمح الوضع الأمني والسياسي بذلك".
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