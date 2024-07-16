أ ف ب: سقوط 17 قتيلًا و34 جريحًا في حادث انقلاب حافلة في أفغانستان

قُتل 17 شخصًا وأُصيب 34 آخرون اليوم في انقلاب حافلة كانت تقلّهم في أفغانستان، على ما قال مسؤول وزارة الإعلام والثقافة في ولاية بغلان مصطفى هاشمي لوكالة "فرانس برس".

واكد انه "توفي 17 شخصًا وأُصيب 34 آخرون حين انقلبت حافلتهم في منطقة خينجان في ولاية بغلان"، مشيرًا إلى أن "المركبة كانت متجهة من كابول إلى ولاية فارياب الشمالية".