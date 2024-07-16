الكرملين: روسيا لم تتدخل قط ولن تتدخل في العمليات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة

اشار الكرملين، الى أن "الديناميكيات في أوكرانيا تتغير، وسيكون هناك مزيد ممن يؤيدون المفاوضات مع روسيا تدريجيا"، لافتا الى ان "معظم الأوكرانيين لا يزالون يعارضون المفاوضات مع روسيا، وهناك آلة تعمل على خداع السكان".

وأكد أن "روسيا لم تتدخل قط، ولن تتدخل في العمليات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة".