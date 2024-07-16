مقتل 4 جنود هنود في هجوم لمسلحين بجامو وكشمير

اعلن الجيش الهندي إن أربعة من أفراده بينهم ضابط قتلوا في هجوم شنه مسلحون على دورية في جامو وكشمير، في أحدث واقعة عنف في الجزء الذي يهيمن عليه الهندوس من المنطقة المضطربة الواقعة في جبال الهيمالايا.

وذكرت السلطات إن عدد القتلى منذ بداية هذا العام بلغ 11 جنديا هنديا سقطوا في مثل هذه الهجمات، مع تحول مركز نشاط المسلحين في السنوات القليلة الماضية إلى منطقة جامو من وادي كشمير.

واوضح مسؤولون بالجيش إن اشتباكا بالأسلحة النارية اندلع بعد أن نصب مسلحون كمينا للدورية الراجلة في منطقة غابات دودا في وقت متأخر أمس الاثنين.

وأوضح الجيش في بيان أنه نقل قوات إضافية للمنطقة مع استمرار العملية.

وتطالب كل من الهند وباكستان بإقليم كشمير في جبال الهيمالايا وتحكم كل منهما جزءا منه. وتحّمل الهند باكستان المسؤولية عن تدريب وتمويل ودفع المسلحين إلى الجزء الذي تديره نيودلهي من كشمير عبر خط وقف إطلاق النار، وهو اتهام تنفيه باكستان.

واوضح رئيس شرطة المنطقة آر آر سوين للصحفيين، إن "موجة هجمات المسلحين تستهدف إعادة العنف إلى المستوى الذي ساد في العقد من عام 1995".

وأضاف أمس الاثنين "وجدوا ثغرة بكل تأكيد. سنتعامل معها"، في إشارة إلى عمليات تسلل مسلحين للمنطقة.

وركزت هجمات المسلحين السابقة في المنطقة الخاضعة للإدارة الهندية غالبا على كشمير التي يهيمن عليها مسلمون.

وأسفرت هجمات مماثلة في منطقة جامو عن مقتل 43 جنديا في السنوات الثلاث الماضية.