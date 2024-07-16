بوتين افتتح المقطع الأخير من الطريق السريع الذي يربط بين موسكو وسان بطرسبورغ

افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المقطع الأخير من الطريق السريع M-11 الذي يربط بين موسكو وسان بطرسبورغ. ووصل إلى مراسم الافتتاح وهو يقود سيارة روسية بنفسه من طراز "لادا أورا" (Lada Aura). وفي المراسم التي جرت بحضور مسؤولين وعاملين ساهموا في بناء الطريق الجديدة، اعلن الرئيس الروسي، أن "روسيا اتخذت خطوة جديدة لتعزيز الخدمات اللوجستية وممرات النقل الجديدة".

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