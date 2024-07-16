هآرتس: الإتصالات لوقف الحرب تضررت بعد قصف خيام النازحين بمنطقة المواصي

أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية العبرية بأن الاتصالات الخاصة بالتوصل إلى صفقة لوقف الحرب في غزة، بين إسرائيل وحركة "حماس"، تضررت عقب القصف الإسرائيلي على خيام النازحين بمنطقة المواصي بزعم محاولة اغتيال القيادي في "حماس" محمد الضيف.

ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية لم تسمها، أن حركة "حماس" أعلنت أنها لن تجمّد المحادثات، لكن التقدم فيها تأخر، وليس كما كان من قبل.