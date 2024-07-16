أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية العبرية بأن الاتصالات الخاصة بالتوصل إلى صفقة لوقف الحرب في غزة، بين إسرائيل وحركة "حماس"، تضررت عقب القصف الإسرائيلي على خيام النازحين بمنطقة المواصي بزعم محاولة اغتيال القيادي في "حماس" محمد الضيف.
ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية لم تسمها، أن حركة "حماس" أعلنت أنها لن تجمّد المحادثات، لكن التقدم فيها تأخر، وليس كما كان من قبل.
كانت هذه تفاصيل خبر هآرتس: الإتصالات لوقف الحرب تضررت بعد قصف خيام النازحين بمنطقة المواصي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.