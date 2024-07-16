يديعوت أحرونوت: الشرطة تغلق مدخل مدينة إيلات خشية وقوع حدث أمني

افادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن "الشرطة تغلق مدخل مدينة إيلات خشية وقوع حدث أمني". كما اشارت "يسرائيل هيوم"، الى "إغلاق شارع 12 المؤدي لإيلات خشية تسلل مخربين والشرطة ترفع التأهب وتستدعي مروحيات لتمشيط المنطقة".

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