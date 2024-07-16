السفارة الأميركية بمسقط تصدر تنبيها أمنيا لمواطنيها بعد إطلاق نار بالوادي الكبير وتلغي مواعيد التأشيرات

أصدرت سفارة الولايات المتحدة في مسقط تحذيرًا أمنيًا إثر إطلاق النار، وأعلنت إلغاء كل المواعيد للحصول على تأشيرات دخول الثلاثاء.

واشارت السفارة الاميركية الى انه "على المواطنين الأميركيين توخي الحذر ومتابعة الأخبار المحلية والامتثال لتعليمات السلطات المحلية".

وقُتل أربعة أشخاص على الأقلّ وأصيب آخرون بجروح ليل الإثنين الثلاثاء في عملية إطلاق نار بمحيط أحد المساجد في مسقط، بحسب ما أعلنت الشرطة العمانية، في حادثة نادرا ما تشهد مثلها السلطنة الخليجية الهادئة.

وذكرت الشرطة في بيان مقتضب إنّها "تعاملت مع حادثة إطلاق نار في محيط أحد المساجد في منطقة الوادي الكبير، أسفر عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة عدد آخر حسب المعلومات الأولية".

ولفتت الشرطة في بيانها إلى أنّه "تمّ اتّخاذ كافة التدابير والإجراءات الأمنية للتعامل مع الموقف، وتستكمل إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق".