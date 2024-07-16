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زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب جزر فيجي جنوب المحيط الهادئ

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واس - سوفا 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب جزر فيجي جنوب المحيط الهادئ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.6 درجات على مقياس ريختر، اليوم، جزر فيجي الواقعة جنوب المحيط الهادئ.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن مركز الزلزال وقع على بعد 308.9 كلم شرق ليفوكا، وعلى عمق 589.8 كلم.
ولم ترد إلى الآن تقارير عن وقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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