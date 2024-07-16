شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل ثمانية جنود جراء هجوم إرهابي شمال غرب باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي ثمانية جنود مصرعهم جراء هجوم شنه مسلحون على معسكر للجيش شمال غرب باكستان.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم الثلاثاء، أن الهجوم نفذّه مسلحون عبروا الحدود من أفغانستان وهاجموا معسكرًا في منطقة بانو شمال غرب باكستان، مضيفًا أن المسلحين فجّروا سيارة مفخخة في مدخل المجمع، ثم تبادلوا إطلاق النار مع الجنود المأمورين بحماية المعسكر.

وذكر أن قوات الجيش تمكنت من القضاء على الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم، حيث كان عددهم عشر أشخاص مدججين بالأسلحة، ثم واصلت عمليات التمشيط للتأكد من خلو المنطقة من أي عناصر أخرى على صلة بالإرهابيين.

وأشار البيان إلى أن العملية نفذتها مجموعة "حافظ جول بهادر" التابعة للحركة طالبان باكستان، مؤكدًا أن هذه المجموعة تتخذ من أفغانستان مقرًا آمنًا لها، وتشن هجماتها من داخل أفغانستان.