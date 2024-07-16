إعلام عبري: حالة استنفار في صفوف الجيش الإسرائيلي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي في حالة استنفار قصوى عقب حادث إطلاق النار الذي وقع بالقرب من مستوطنة شافي شومرون في قضاء نابلس، وأسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص يعتقد أنهم مستوطنون.

وأوضحت القناة أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي تقوم بعملية تمشيط واسعة في موقع الحادث بحثاً عن منفذي العملية. وقد نصبت القوات حواجز أمنية على الطرق المؤدية إلى المنطقة وأغلقت المداخل والمخارج لمنع هروب المهاجمين.

وأكدت مصادر عسكرية أن الجيش يستخدم وحدات خاصة وطائرات مسيرة للمساعدة في عملية البحث، وسط تحذيرات للمستوطنين في المنطقة بالبقاء في منازلهم حتى إشعار آخر.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "نحن نعمل بكل جهد لتحديد مكان المنفذين وتقديمهم للعدالة. هذا الهجوم هو عمل إرهابي جبان ولن نسمح بمروره دون رد."

اعلام عبرى: إصابة 3 يعتقد أنهم مستوطنون في إطلاق نار قرب مستوطنة شافي شومرون بقضاء نابلس

أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن ثلاثة أشخاص يعتقد أنهم مستوطنون أصيبوا في حادث إطلاق نار وقع بالقرب من مستوطنة شافي شومرون في قضاء نابلس.

وأوضحت القناة أن الحادث وقع عندما فتح مسلحون النار على مركبة كانت تقل المستوطنين بالقرب من المدخل الرئيسي للمستوطنة. وأشارت التقارير الأولية إلى أن حالة المصابين تتراوح بين متوسطة وخطيرة، حيث تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وعقب الحادث، أغلقت قوات الجيش الإسرائيلي المنطقة وبدأت عملية تمشيط واسعة بحثاً عن المهاجمين. وفرضت القوات طوقاً أمنياً مشدداً في المنطقة ونصبت حواجز على الطرق المؤدية إلى المستوطنة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، في حين تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وتحديد هوية المنفذين.

وزارة الأمن الداخلي والـFBI قلقتان بشأن احتمال وقوع أعمال عنف لاحقة أو انتقامية إثر محاولة اغتيال ترامب

أفادت مصادر خاصة لشبكة CBS أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يبديان قلقاً متزايداً بشأن احتمال وقوع أعمال عنف لاحقة أو انتقامية في أعقاب محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأوضح التقرير أن الأجهزة الأمنية تعمل على تعزيز الإجراءات الاحترازية وتكثيف المراقبة في المناطق الحساسة والمواقع ذات الأهمية السياسية. ويشمل ذلك حماية الشخصيات العامة وتعزيز الأمن في التجمعات الكبيرة.

وأشار المسؤولون إلى أن الأجواء السياسية المتوترة والخطاب المتصاعد يمكن أن يساهما في زيادة احتمالية حدوث هجمات انتقامية أو أعمال عنف متفرقة. وقال مصدر في وزارة الأمن الداخلي: "نحن نأخذ هذه التهديدات على محمل الجد ونعمل على تنسيق الجهود مع الشركاء المحليين والفدراليين لضمان السلامة العامة."

وأكدت وزارة الأمن الداخلي والـFBI أنهما تتابعان عن كثب جميع المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالتهديدات المحتملة، وتدعو المواطنين إلى الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة أو تهديدات محتملة لضمان التعامل معها بسرعة وفعالية.