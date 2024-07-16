متظاهرون يغلقون شارع أيالون قبل لقاء نتنياهو مع عائلات المجندات الأسرى في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت أن مئات المتظاهرين قاموا بإغلاق شارع أيالون الحيوي في تل أبيب قبل اللقاء المرتقب بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعائلات المجندات الإسرائيليات الأسرى في غزة.

وأوضح التقرير أن المتظاهرين رفعوا لافتات ورددوا شعارات تطالب الحكومة ببذل مزيد من الجهود لإطلاق سراح المجندات المحتجزات لدى الفصائل الفلسطينية في غزة. وقد أدى هذا الإغلاق إلى تعطيل حركة المرور في الشارع وتسبب في ازدحام مروري كبير في المنطقة.

وقال أحد المتظاهرين ليديعوت أحرونوت: "نحن هنا لنوجه رسالة قوية للحكومة بأننا لن نقبل بأي تقاعس في قضية أسرانا. يجب على نتنياهو أن يتحرك بسرعة لضمان عودة بناتنا بأمان."

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة الإسرائيلية تدخلت لفتح الطريق وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها، في حين واصل المتظاهرون احتجاجهم بالقرب من مكان اللقاء. وأكدت الشرطة أنها تحترم حق التظاهر السلمي لكنها لن تسمح بتعطيل النظام العام.

اعلام عبرى: حالة استنفار في صفوف الجيش الاسرائيلى

أعلنت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي في حالة استنفار قصوى عقب حادث إطلاق النار الذي وقع بالقرب من مستوطنة شافي شومرون في قضاء نابلس، وأسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص يعتقد أنهم مستوطنون.

وأوضحت القناة أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي تقوم بعملية تمشيط واسعة في موقع الحادث بحثاً عن منفذي العملية. وقد نصبت القوات حواجز أمنية على الطرق المؤدية إلى المنطقة وأغلقت المداخل والمخارج لمنع هروب المهاجمين.

وأكدت مصادر عسكرية أن الجيش يستخدم وحدات خاصة وطائرات مسيرة للمساعدة في عملية البحث، وسط تحذيرات للمستوطنين في المنطقة بالبقاء في منازلهم حتى إشعار آخر.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "نحن نعمل بكل جهد لتحديد مكان المنفذين وتقديمهم للعدالة. هذا الهجوم هو عمل إرهابي جبان ولن نسمح بمروره دون رد."

اعلام عبرى: إصابة 3 يعتقد أنهم مستوطنون في إطلاق نار قرب مستوطنة شافي شومرون بقضاء نابلس

أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن ثلاثة أشخاص يعتقد أنهم مستوطنون أصيبوا في حادث إطلاق نار وقع بالقرب من مستوطنة شافي شومرون في قضاء نابلس.

وأوضحت القناة أن الحادث وقع عندما فتح مسلحون النار على مركبة كانت تقل المستوطنين بالقرب من المدخل الرئيسي للمستوطنة. وأشارت التقارير الأولية إلى أن حالة المصابين تتراوح بين متوسطة وخطيرة، حيث تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وعقب الحادث، أغلقت قوات الجيش الإسرائيلي المنطقة وبدأت عملية تمشيط واسعة بحثاً عن المهاجمين. وفرضت القوات طوقاً أمنياً مشدداً في المنطقة ونصبت حواجز على الطرق المؤدية إلى المستوطنة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، في حين تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وتحديد هوية المنفذين.