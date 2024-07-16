إعلام عبري: إغلاق المجمعات التجارية في "إيلات" جنوب إسرائيل والدفع بقوات خاصة

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأنه تم إغلاق المجمعات التجارية في مدينة إيلات جنوب إسرائيل ، وذلك بعد الاشتباه بعملية تسلل. وأشارت التقارير إلى أن السلطات دفعت بقوات خاصة إلى المدينة لتعزيز الأمن والتحقيق في الحادث.

وأوضحت القناة أن الشرطة الإسرائيلية أغلقت أيضًا بعض الطرق المؤدية إلى المنطقة وطلبت من المواطنين البقاء في منازلهم وتجنب التنقل غير الضروري حتى يتم التأكد من سلامة الوضع. وتواصل القوات الخاصة عمليات التمشيط والبحث في المنطقة لضمان عدم وجود تهديدات إضافية.

تأتي هذه الإجراءات في إطار تحقيق الشرطة الإسرائيلية تحقق في حادث أمني مشتبه به في مدينة إيلات جنوب إسرائيل على البحر الأحم ر ، وأعلنت الشرطة عن اشتباهها في عملية تسلل في منطقة الطريق السريع رقم 12 بالقرب من إيلات ، وسط تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.

الشرطة الاحتلال الإسرائيلية تحقق في حادث أمني مشتبه به في مدينة إيلات

أفاد مراسل شبكة روسيا اليوم أن الشرطة الإسرائيلية تحقق في حادث أمني مشتبه به في مدينة إيلات جنوب إسرائيل على البحر الأحمر. وأعلنت الشرطة عن اشتباهها في عملية تسلل في منطقة الطريق السريع رقم 12 بالقرب من إيلات.

وأغلقت الشرطة الطريق المتأثرة وطلبت من السائقين استخدام طرق بديلة حتى إشعار آخر، دون ذكر تفاصيل إضافية عن طبيعة الحادث أو الأضرار المحتملة.

المفاوضون الإسرائيليون يتجهون لمتابعة مفاوضات الهدنة .. بالرغم من محاولة اغتيال الضيف

أفاد مسؤول إسرائيلي بأن فريقا مفاوضا سيتابع هذا الأسبوع محادثات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، على الرغم من عدم اليقين بعد محاولة اغتيال القائد الأعلى في "حماس" محمد الضيف.

وفي حديث لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، رفض المسؤول تحديد من سيسافر وما إذا كانت المحادثات ستعقد في الدوحة أم في القاهرة.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، نفذت إسرائيل غارة استهدفت الضيف، وقد أدت إلى مقتل رافع سلامة، قائد لواء خان يونس التابع لحماس، وسط أنباء عن إصابة الضيف.

وأكد المسؤول أن حقيقة عدم انسحاب "حماس" من المحادثات "تدعم موقف رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) بأن الضغط العسكري المستمر والموقف الحازم يجعل إسرائيل أقرب إلى أهدافها، هزيمة حماس وعودة الرهائن".

ورأى أنه "حان الوقت لتكثيف الضغط العسكري"، مضيفا أنه "بغض النظر عما إذا كان الضيف قد مات أم لا، فإن حماس تلقت ضربة قوية".

ويعمل الوسطاء الأمريكيون والمصريون والقطريون على التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل و"حماس" من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.