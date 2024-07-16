انتشال جثامين 4 شهداء من منطقة خربة العدس شمال رفح

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وسائل إعلام عربية أن طواقم الإنقاذ الفلسطينية انتشلت جثامين أربعة شهداء من منطقة خربة العدس شمال رفح جنوب قطاع غزة.

وأوضحت المصادر أن الشهداء سقطوا جراء القصف الإسرائيلي المكثف الذي استهدف المنطقة خلال الساعات الماضية. وقد بذلت فرق الإنقاذ جهوداً كبيرة للوصول إلى جثامين الشهداء تحت الأنقاض بسبب حجم الدمار الكبير.

وأشارت التقارير إلى أن القصف أسفر عن إصابة عدد آخر من المواطنين بجروح متفاوتة، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج. وتشهد المنطقة حالة من الحزن والغضب في صفوف الأهالي الذين تجمعوا للمشاركة في تشييع جثامين الشهداء.

من جهتها، أدانت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة هذا القصف ووصفته بأنه جريمة حرب تستهدف المدنيين العزل، ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.

يديعوت أحرونوت: متظاهرون يغلقون شارع أيالون في تل أبيب قبل لقاء نتنياهو مع عائلات المجندات الأسرى في غزة

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن مئات المتظاهرين قاموا بإغلاق شارع أيالون الحيوي في تل أبيب قبل اللقاء المرتقب بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعائلات المجندات الإسرائيليات الأسرى في غزة.

وأوضح التقرير أن المتظاهرين رفعوا لافتات ورددوا شعارات تطالب الحكومة ببذل مزيد من الجهود لإطلاق سراح المجندات المحتجزات لدى الفصائل الفلسطينية في غزة. وقد أدى هذا الإغلاق إلى تعطيل حركة المرور في الشارع وتسبب في ازدحام مروري كبير في المنطقة.

وقال أحد المتظاهرين ليديعوت أحرونوت: “نحن هنا لنوجه رسالة قوية للحكومة بأننا لن نقبل بأي تقاعس في قضية أسرانا. يجب على نتنياهو أن يتحرك بسرعة لضمان عودة بناتنا بأمان”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة الإسرائيلية تدخلت لفتح الطريق وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها، في حين واصل المتظاهرون احتجاجهم بالقرب من مكان اللقاء. وأكدت الشرطة أنها تحترم حق التظاهر السلمي لكنها لن تسمح بتعطيل النظام العام.

إعلام عبرى: حالة استنفار في صفوف الجيش الاسرائيلى

أعلنت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي في حالة استنفار قصوى عقب حادث إطلاق النار الذي وقع بالقرب من مستوطنة شافي شومرون في قضاء نابلس، وأسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص يعتقد أنهم مستوطنون.

وأوضحت القناة أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي تقوم بعملية تمشيط واسعة في موقع الحادث بحثاً عن منفذي العملية. وقد نصبت القوات حواجز أمنية على الطرق المؤدية إلى المنطقة وأغلقت المداخل والمخارج لمنع هروب المهاجمين.

وأكدت مصادر عسكرية أن الجيش يستخدم وحدات خاصة وطائرات مسيرة للمساعدة في عملية البحث، وسط تحذيرات للمستوطنين في المنطقة بالبقاء في منازلهم حتى إشعار آخر.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "نحن نعمل بكل جهد لتحديد مكان المنفذين وتقديمهم للعدالة. هذا الهجوم هو عمل إرهابي جبان ولن نسمح بمروره دون رد.