غارة إسرائيلية تستهدف محيط أبراج الأسرى غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وسائل إعلام عربية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة جوية استهدفت محيط أبراج الأسرى غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وذكرت المصادر أن الغارة أسفرت عن أضرار مادية كبيرة في المنطقة، حيث تعرضت عدد من المباني والممتلكات للتدمير. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات بشرية، لكن فرق الإسعاف والدفاع المدني هرعت إلى الموقع لتقديم المساعدة والبحث عن أي ضحايا محتملين تحت الأنقاض.

وأشار شهود عيان إلى أن الانفجار كان قويًا وسمع دويه في مناطق واسعة من المخيم، مما أثار حالة من الذعر بين السكان. وتزامنت الغارة مع تصاعد التوترات في القطاع، حيث تشهد مناطق مختلفة غارات مكثفة وهجمات متبادلة بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي.

وتأتي هذه الغارة في إطار حملة عسكرية مستمرة تنفذها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة، وسط دعوات دولية لوقف التصعيد وتجنب استهداف المدنيين والمناطق السكنية.

لافروف يصل نيويورك لترؤس اجتماعات وزارية في مجلس الأمن الدولي

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الليلة الماضية إلى نيويورك، حيث سيترأس يومي 16 و17 يوليو المناقشات المفتوحة على المستوى الوزاري في مجلس الأمن الدولي.

ومن المقرر أن يفتتح لافروف اليوم الثلاثاء مناقشة على المستوى الوزاري حول موضوع "التعاون متعدد الأطراف لصالح إنشاء نظام عالمي أكثر عدلا وديمقراطية واستدامة"، والأربعاء سيترأس اجتماعا وزاريا لبحث الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وذكرت الخارجية الروسية في وقت سابق أن برنامج زيارة لافروف لم يكتمل بعد، فيما أبدى عدد من الدول اهتماما بعقد لقاءات ثنائية معه.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف للصحافيين إن الولايات المتحدة لم تطلب تنظيم لقاء بين لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن على هامش الفعاليات الأممية في نيويورك.

انتشال جثامين 4 شهداء من منطقة خربة العدس شمال رفح جنوب قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام عربية بأن طواقم الإنقاذ الفلسطينية انتشلت جثامين أربعة شهداء من منطقة خربة العدس شمال رفح جنوب قطاع غزة.

وأوضحت المصادر أن الشهداء سقطوا جراء القصف الإسرائيلي المكثف الذي استهدف المنطقة خلال الساعات الماضية. وقد بذلت فرق الإنقاذ جهوداً كبيرة للوصول إلى جثامين الشهداء تحت الأنقاض بسبب حجم الدمار الكبير.

وأشارت التقارير إلى أن القصف أسفر عن إصابة عدد آخر من المواطنين بجروح متفاوتة، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج. وتشهد المنطقة حالة من الحزن والغضب في صفوف الأهالي الذين تجمعوا للمشاركة في تشييع جثامين الشهداء.

من جهتها، أدانت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة هذا القصف ووصفته بأنه جريمة حرب تستهدف المدنيين العزل، ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.