دول الأوروبية تدرس فتح سفارات لها في أفغانستان

ياسر رشاد - القاهرة - قالت وكالة بلومبرغ، نقلا عن مصادر دبلوماسية، إن العديد من الدول الأوروبية بما في ذلك إيطاليا، تنظر في فتح سفارات لها في أفغانستان.

وأضافت الوكالة: "ذكرت مصادر مطلعة أن عدة دول أوروبية تدرس موضوع فتح سفاراتها في أفغانستان، وهو ما يعني الاعتراف الدبلوماسي بحركة طالبان بعد نحو ثلاث سنوات من سقوط كابل بيد الحركة".

ووفقا للوكالة، أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، في حديث على هامش قمة الناتو في واشنطن، أن سفير بلاده الذي يعمل حاليا في قطر، زار مؤخرا العاصمة الأفغانية.

وقال مسؤول فرنسي مجهول الهوية للوكالة، إنه "لا توجد لدى باريس حاليا خطط لفتح السفارة، لكن المشكلة يجب حلها في النهاية".

وأكدت وزارة الخارجية البريطانية، أنها "ستفكر في إقامة وجود دبلوماسي لها في أفغانستان بمجرد أن يسمح الوضع الأمني ​​والسياسي بذلك".

وشدد دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى، على أن المسؤولين في بروكسل يتجهون الآن نحو الاعتراف بضرورة الوجود المادي في أفغانستان لتنفيذ مشاريع التنمية وحماية حقوق المرأة وإقامة حضور استراتيجي.

من ناحية أخرى، قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن الولايات المتحدة لا تنوي الاعتراف سياسيا بحركة طالبان أو إعادة فتح سفارتها في كابل.

قبل أيام، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن حركة طالبان، التي تتولى السلطة في أفغانستان، حليفة لروسيا في مكافحة الإرهاب.

وفي وقت سابق ألمح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إلى احتمال رفع موسكو للعقوبات المفروضة على طالبان بعد اجتماع السلطات الأفغانية مع ممثلين عن المجتمع الدولي في الدوحة.

يديعوت أحرونوت: متظاهرون يغلقون شارع أيالون في تل أبيب قبل لقاء نتنياهو مع عائلات المجندات الأسرى في غزة

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت أن مئات المتظاهرين قاموا بإغلاق شارع أيالون الحيوي في تل أبيب قبل اللقاء المرتقب بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعائلات المجندات الإسرائيليات الأسرى في غزة.

وأوضح التقرير أن المتظاهرين رفعوا لافتات ورددوا شعارات تطالب الحكومة ببذل مزيد من الجهود لإطلاق سراح المجندات المحتجزات لدى الفصائل الفلسطينية في غزة. وقد أدى هذا الإغلاق إلى تعطيل حركة المرور في الشارع وتسبب في ازدحام مروري كبير في المنطقة.

وقال أحد المتظاهرين ليديعوت أحرونوت: "نحن هنا لنوجه رسالة قوية للحكومة بأننا لن نقبل بأي تقاعس في قضية أسرانا. يجب على نتنياهو أن يتحرك بسرعة لضمان عودة بناتنا بأمان."

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة الإسرائيلية تدخلت لفتح الطريق وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها، في حين واصل المتظاهرون احتجاجهم بالقرب من مكان اللقاء. وأكدت الشرطة أنها تحترم حق التظاهر السلمي لكنها لن تسمح بتعطيل النظام العام.