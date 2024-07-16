لافروف يصل نيويورك لترؤس اجتماعات وزارية في مجلس الأمن الدولي

ياسر رشاد - القاهرة - وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الليلة الماضية إلى نيويورك، حيث سيترأس يومي 16 و17 يوليو المناقشات المفتوحة على المستوى الوزاري في مجلس الأمن الدولي.

ومن المقرر أن يفتتح لافروف اليوم الثلاثاء مناقشة على المستوى الوزاري حول موضوع "التعاون متعدد الأطراف لصالح إنشاء نظام عالمي أكثر عدلا وديمقراطية واستدامة"، والأربعاء سيترأس اجتماعا وزاريا لبحث الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وذكرت الخارجية الروسية في وقت سابق أن برنامج زيارة لافروف لم يكتمل بعد، فيما أبدى عدد من الدول اهتماما بعقد لقاءات ثنائية معه.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف للصحافيين إن الولايات المتحدة لم تطلب تنظيم لقاء بين لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن على هامش الفعاليات الأممية في نيويورك.

انتشال جثامين 4 شهداء من منطقة خربة العدس شمال رفح جنوب قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام عربية أن طواقم الإنقاذ الفلسطينية انتشلت جثامين أربعة شهداء من منطقة خربة العدس شمال رفح جنوب قطاع غزة.

وأوضحت المصادر أن الشهداء سقطوا جراء القصف الإسرائيلي المكثف الذي استهدف المنطقة خلال الساعات الماضية. وقد بذلت فرق الإنقاذ جهوداً كبيرة للوصول إلى جثامين الشهداء تحت الأنقاض بسبب حجم الدمار الكبير.

وأشارت التقارير إلى أن القصف أسفر عن إصابة عدد آخر من المواطنين بجروح متفاوتة، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج. وتشهد المنطقة حالة من الحزن والغضب في صفوف الأهالي الذين تجمعوا للمشاركة في تشييع جثامين الشهداء.

من جهتها، أدانت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة هذا القصف ووصفته بأنه جريمة حرب تستهدف المدنيين العزل، ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.

يديعوت أحرونوت: متظاهرون يغلقون شارع أيالون في تل أبيب قبل لقاء نتنياهو مع عائلات المجندات الأسرى في غزة

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت أن مئات المتظاهرين قاموا بإغلاق شارع أيالون الحيوي في تل أبيب قبل اللقاء المرتقب بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعائلات المجندات الإسرائيليات الأسرى في غزة.

وأوضح التقرير أن المتظاهرين رفعوا لافتات ورددوا شعارات تطالب الحكومة ببذل مزيد من الجهود لإطلاق سراح المجندات المحتجزات لدى الفصائل الفلسطينية في غزة. وقد أدى هذا الإغلاق إلى تعطيل حركة المرور في الشارع وتسبب في ازدحام مروري كبير في المنطقة.

وقال أحد المتظاهرين ليديعوت أحرونوت: "نحن هنا لنوجه رسالة قوية للحكومة بأننا لن نقبل بأي تقاعس في قضية أسرانا. يجب على نتنياهو أن يتحرك بسرعة لضمان عودة بناتنا بأمان."

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة الإسرائيلية تدخلت لفتح الطريق وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها، في حين واصل المتظاهرون احتجاجهم بالقرب من مكان اللقاء. وأكدت الشرطة أنها تحترم حق التظاهر السلمي لكنها لن تسمح بتعطيل النظام العام.